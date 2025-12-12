Floridia (M5s): ‘i social creano disinformazione costante e deficit cognitivo’

“I social network contribuiscono a creare una disinformazione costante, un deficit cognitivo”

“L’obiettivo di questo Intergruppo Parlamentare sui social network Ã¨ quello di approfondire i temi della dipendenza digitale e l’uso consapevole degli smartphone”

Lo ha detto la presidente dell’Intergruppo Parlamentare Barbara Floridia, nel corso di una conferenza stampa al Senato assieme al vicepresidente dell’Intergruppo, Filippo Scerra, e al professor Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico e presentatore televisivo .

“In maniera trasversale noi legislatori dobbiamo capire e conoscere meglio questa dipendenza dai social che non riguarda solo i giovani ma anche gli adulti. Dobbiamo approfondire il tema e capire qual Ã¨ l’evoluzione antropologica che si sta sviluppando per poterla normare o quantomeno per capire quelle azioni collettive che servono per proteggere i diritti e le libertÃ dei cittadini e delle cittadine”, ha spiegato la senatrice M5s.

“La nuova sfida, anche come legislatori, Ã¨ quella di salvare le persone dalla povertÃ digitale, dalla povertÃ cognitiva e dalla perdita di sovranitÃ personale, perchÃ© i nostri dati sono nostri e dobbiamo sapere quando i privati li usano, perchÃ© li usano e come li usano”, ha proseguito Floridia.

I social network contribuiscono a creare una “disinformazione costante, un deficit cognitivo e una dipendenza che contribuiscono ad allontanare le persone dalla vita reale, dalle relazioni sociali. Sono rischi che mettono in crisi l’intera societÃ e anche la partecipazione democratica alla vita politica perchÃ© spesso i cittadini pensano che scrivere sui social equivalga a partecipare al dibattito pubblico e cosÃ¬ non Ã¨”, ha spiegato Floridia sottolineando che il primo incontro dell’Intergruppo Parlamentare sarÃ il 15 gennaio sarÃ dedicato ai social e il mondo dell’infanzia.

“Tra i primi atti dell’Intergruppo ci sarÃ l’invito a intervenire in audizione al primo ministro australiano, Anthony Albanese, per approfondire la legge che ha reso l’Australia il primo Paese al mondo a vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni e a imporre alle piattaforme obblighi stringenti di bloccare o disattivare gli account degli under 16, con sanzioni milionarie per chi non si adegua”, ha aggiunto Floridia. “Vogliamo comprendere a fondo l’impatto di questa misura e trarne eventuali spunti per l’Italia”.

Da parte sua Schettino si Ã¨ rallegrato dell’iniziativa. “E’ un inizio, abbiamo piantato un primo seme. E’ una bella cosa perchÃ© questa situazione dei social Ã¨ un caos e nessuno ha la bacchetta magica per risolverla, ma noi adulti stiamo prendendo coscienza e secondo me anche i ragazzi perchÃ© sta salendo un po’ la nausea dell’uso eccessivo degli smartphone. Credo che si debbano coinvolgere i ragazzi un po’ piÃ¹ grandi, i ventenni, credo che ci daranno delle bellissime idee per trovare gli equilibri giusti”. ASKANEWS