Atti persecutori e minacce all’ex compagno: arrestato 32enne

La Polizia di Stato di Verbania ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, un uomo di 32 anni, per atti persecutori nei confronti dell’ex compagno.

L’uomo aveva trovato il coraggio di rivolgersi alla Questura di Verbania denunciando una serie di episodi di minacce e acerrimi dispetti, sempre più ravvicinati ed inquietanti, da parte dell’ex compagno che non aveva accettato la fine della storia e che, malgrado gli avvertimenti e una denuncia presentata, non smetteva di tormentarlo.

Il comportamento ostile dell’indagato in brevissimo tempo era divenuto sempre più opprimente fino a passare dalle minacce ed offese verbali a fatti concreti. L’indagato era diventato una presenza costante e opprimente nella vita giornaliera della vittima ed aveva iniziato a minacciare anche la famiglia dell’ex.

Messaggi intimidatori, appostamenti sotto casa o nei pressi del luogo di lavoro erano diventati parte della quotidianità dello stalker ormai onnipresente nelle ordinarie attività dell’ex compagno sempre più intimorito fino al punto da evitare di uscire da solo e di farsi accompagnare sul luogo di lavoro. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Verbania, dopo la denuncia presentata all’Ufficio denunce dell’UPGSP, hanno confermato le accuse mosse dalla vittima. Di fronte a tali evidenze, la Procura ha richiesto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con l’applicazione di un braccialetto elettronico per monitorare i suoi movimenti. Nell’attesa dell’applicazione del braccialetto lo stalker resta agli arresti domiciliari.

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