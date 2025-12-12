Accordo pace, Zelensky: referendum sui territori, sarÃ  il popolo a decidere

Volodymyr Zelensky, incontrando i giornalisti a Kiev, ha confermato che le trattative di pace sono incagliate principalmente sul destino del Donbass, il Donetsk in particolare. Gli Usa vorrebbero che le forze ucraine si ritirassero e che quel fazzoletto di terra martoriato – dove si snodano le fortificazioni – divenisse una “zona economica libera”.

Zelensky Ã¨ sotto pressione immensa da parte degli Usa e allora, sulla questione territoriale, evoca le urne: “SarÃ il popolo a decidere, con le elezioni o un referendum”.

L’altro nodo, ha detto Zelensky, Ã¨ il destino della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la piÃ¹ grande d’Europa e cruciale per lo sviluppo economico dell’Ucraina. Ecco, la parte economica sarÃ oggetto di un documento separato – Zelensky ne ha parlato di recente con il segretario al Tesoro Scott Bessent – cosÃ¬ come le garanzie di sicurezza.

A questo proposito Zelensky si Ã¨ collegato in serata con una folta delegazione che comprendeva Marco Rubio, Pete Hegseth, Steve Witkoff, Jared Kushner, il comandante supremo della Nato e delle forze Usa in Europa, il generale Grynkewich, nonchÃ© lo stesso Rutte. Ed Ã¨ stato concordato che i team lavoreranno attivamente per garantire che, nel prossimo futuro, vi sia “una chiara comprensione” di queste garanzie. ANSA