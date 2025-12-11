Migranti, multa da 10mila euro e fermo di 20 giorni a nave Humanity 1

“In seguito allo sbarco di 85 persone nel porto assegnato di Ortona (Italia) lunedÃ¬ 1 dicembre, ed un fermo provvisorio di 8 giorni, il capitano della Humanity 1 ieri pomeriggio, ha ricevuto un ordine di fermo dalle autoritÃ italiane: per 20 giorni, la nave di soccorso non potrÃ navigare e svolgere le sue operazioni di ricerca e soccorso, oltre a dover pagare una multa di 10.000 euro”.

Lo fa sapere la ong Sos Humanity. ANSA

Secondo la responsabile della protezione, a bordo c’erano diversi casi di scabbia, infezioni respiratorie, febbre alta, dolori muscolari, malattie parassitarie e alcuni hanno ricevuto un trattamento antibiotico.