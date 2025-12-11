Migranti, multa da 10mila euro e fermo di 20 giorni a nave Humanity 1

ImolaOggi CRONACA, NEWS

humanity

“In seguito allo sbarco di 85 persone nel porto assegnato di Ortona (Italia) lunedÃ¬ 1 dicembre, ed un fermo provvisorio di 8 giorni, il capitano della Humanity 1 ieri pomeriggio, ha ricevuto un ordine di fermo dalle autoritÃ  italiane: per 20 giorni, la nave di soccorso non potrÃ  navigare e svolgere le sue operazioni di ricerca e soccorso, oltre a dover pagare una multa di 10.000 euro”.

Lo fa sapere la ong Sos Humanity. ANSA

Secondo la responsabile della protezione, a bordo c’erano diversi casi di scabbia, infezioni respiratorie, febbre alta, dolori muscolari, malattie parassitarie e alcuni hanno ricevuto un trattamento antibiotico.

Articoli correlati

mediterranea casarini ong

Migranti, stop di 2 mesi per la nave di Casarini

Oyvon nave MsF

Medici senza Frontiere, nuova nave per prelevare migranti

Trotamar III della Compass Collective

Migranti, giudici si schierano con la Ong: sospeso un altro fermo nave

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *