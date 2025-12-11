Firenze, truffa da 30 milioni di euro contro l’Opera di Santa Maria del Fiore: 9 fermi

Avrebbero messo in atto una truffa milionaria contro l’Opera di Santa Maria del Fiore, Onlus che si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni di Firenze. Un giro d’affari da circa 30 milioni.

Dalle prime ore dell’alba di giovedì, la polizia di Stato sta dando esecuzione nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza a 9 fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia.

Tra gli accusati ci sono persone italiane, albanesi, cinesi e nigeriane. Sono indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini avrebbero disvelato un giro d’affari illegale che, nell’arco di circa 6 mesi, avrebbe prodotto un trasferimento illegale di denaro stimato in circa 30 milioni di euro.

Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento risulta allo stato irreperibile.

