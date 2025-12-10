Gallina nella mangiatoia, orecchio dell’asino spezzato: vandalizzato il presepe

di Concetta Desando – A Cilavegna, nel cuore della Lomellina, il presepe allestito dalla Pro Loco Ã¨ stato ancora una volta trasformato nel bersaglio di chi, sotto le feste, sembra trovare soddisfazione soltanto nel colpire i simboli piÃ¹ riconoscibili della tradizione. Nelle scorse ore qualcuno ha manomesso le statue collocate allâ€™esterno dallâ€™associazione: lâ€™asino con un orecchio spezzato, una gallina sistemata nella mangiatoia al posto del Bambin GesÃ¹, altre figure spostate o rovesciate. Un gesto piccolo solo nelle dimensioni, ma che parla di un clima di incuria culturale sempre meno episodico.

A denunciare lâ€™accaduto sono stati gli stessi volontari della Pro Loco, che sui social hanno espresso tutta la loro rabbia. “Piccoli atti di vandalismo contro cose che non dovrebbero dare fastidio a nessuno” hanno scritto, ricordando come dietro quel presepe ci siano tempo, lavoro e impegno gratuito. Poi lâ€™amara conclusione: “Chiunque sia stato si vergogni”. Parole che restituiscono il senso di frustrazione di fronte a un atto che ferisce non solo lâ€™allestimento, ma la comunitÃ che lo ha realizzato.

Lâ€™episodio ha immediatamente suscitato indignazione nel paese. Le forze dellâ€™ordine hanno avviato gli accertamenti, anche perchÃ© lâ€™area Ã¨ coperta da telecamere di videosorveglianza e le immagini potrebbero consentire di risalire ai responsabili. Un dettaglio non secondario, dato che non si tratta della prima incursione contro simboli religiosi o installazioni natalizie. Come ricorda Lâ€™Informatore Vigevanese, nel passato recente non sono mancati atti analoghi, persino contro la statua dellâ€™angelo posta dietro la chiesa. Una sequenza che rende difficile liquidare quanto avvenuto come una semplice bravata.

Il vandalismo al presepe di Cilavegna si inserisce cosÃ¬ in una serie di episodi che mettono alla prova la pazienza dei volontari e il senso di comunitÃ del paese. Mentre le indagini proseguono, resta la sensazione che il vero bersaglio non siano solo le statue, ma il valore simbolico di una tradizione che unisce e che, proprio per questo, meriterebbe rispetto.

