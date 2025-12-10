Carceri, Mattarella: “iniziative culturali come una fenice per i detenuti”

“Vorrei ringraziare il maestro Eugenio Tibaldi per la sua opera: avere collocato insieme il suo genio artistico ed essersi fatto interprete delle sensibilita’ artistiche delle donne di Rebibbia, e’ stato un grande lavoro. Ha dato voce, e’ stato veicolo e strumento dei sentimenti, delle sensibilita’, degli spunti artistici delle donne di Rebibbia”.
Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando il carcere di Rebibbia a Roma. Tutto cio’, ha aggiunto il Capo dello Stato, “esprime volonta’ di rinascita, che e’ tipico della Fenice: questa volonta’ di rinascita e’ quella che e’ stata indirizzata qui attraverso i percorsi culturali, l’arte lo studio, il teatro, l’arte figurativa”. ANSA