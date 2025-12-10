Asset russi, premier belga: ‘non escludiamo azione legale contro l’UE’

Il primo ministro belga Bart De Wever non esclude un’azione legale in Belgio qualora l’Ue decidesse di sequestrare i beni russi detenuti da Euroclear

Lo ha dichiarato a Vrt Nws, emittente radiotelevisiva pubblica della comunitÃ fiamminga del Belgio. “Stiamo negoziando con la Commissione per verificare se la proposta (di von der Leyen) possa essere allineata alle condizioni minime stabilite dal Belgio, che sono generalmente riconosciute come razionali, ragionevoli e giustificate”, ha affermato De Wever. Se ciÃ² non dovesse funzionare, De Wever non esclude un’azione legale.

“Non si puÃ² escludere nulla. Se viene presa una decisione che, a mio avviso, Ã¨ in contrasto con la legalitÃ e quindi non ha senso e comporta rischi significativi per questo Paese, non si puÃ² escludere nulla”. Il primo ministro sottolinea che Euroclear stessa puÃ² anche intentare un’azione legale contro la Corte di giustizia europea.

