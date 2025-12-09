Violenze sessuali nei suoi centri estetici, arrestato straniero

La polizia di Stato di Terni ha arrestato un 34enne straniero, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di due ragazze

Gli episodi sarebbero avvenuti all’interno di due centri estetici gestiti dallo stesso indagato. La squadra mobile ha dato esecuzione venerdÃ¬ a un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip. L’indagine si inserisce in un filone giÃ avviato nei mesi scorsi: ad agosto, infatti, un dipendente dell’uomo era stato posto ai domiciliari in seguito ad accuse analoghe presentate da una terza vittima.

L’arresto

Dopo l’arresto del suo collaboratore, il 34enne aveva fatto perdere le proprie tracce rientrando probabilmente nel Paese di origine e rendendosi irreperibile. Gli investigatori della mobile hanno ricostruito i suoi spostamenti individuando il probabile momento del rientro in Italia e venerdÃ¬ lo hanno firmato in centro a Terni senza che l’uomo opponesse resistenza.

L’inchiesta

L’inchiesta era partita dalla denuncia di due giovani ragazze e dagli approfondimenti realizzati con pedinamenti, testimonianze e acquisizioni di documenti ne Ã¨ emerso un quadro coerente con quanto riferito da altre vittime. Le donne venivano avvicinate con pretesti professionali e indotte a entrare nei negozi per un trattamento estetico dove si consumavano le violenze. Per entrambi gli esercizi commerciali il Questore di Terni ha disposto la sospensione della licenza.

