Malore improvviso, muore mamma di 37 anni: lascia due figli piccoli

Non ce lâ€™ha fatta la donna che giovedÃ¬ si era sentita male durante una passeggiata: Marika Cesale Ros Ã¨ morta sabato allâ€™Ospedale degli Infermi di Ponderano

Aveva soltanto 37 anni. Per molte ore tanti biellesi sono rimasti con il fiato sospeso, sperando e pregando affinchÃ© potesse riprendersi e tornare dai suoi cari. Purtroppo non Ã¨ stato cosÃ¬.

Tutto Ã¨ iniziato giovedÃ¬ mattina a Occhieppo Superiore, in localitÃ Castellazzo. La donna stava facendo una passeggiata, con lâ€™intenzione di andare a far visita a conoscenti, quando ha accusato il malore.

Una volta scattato lâ€™allarme, dalla centrale operativa sono stati inviati i sanitari del 118 e una pattuglia di carabinieri. Sul posto Ã¨ arrivato anche il marito.

Quando i soccorritori lâ€™hanno raggiunta, la 37enne era in arresto cardiaco.

Portata dâ€™urgenza allâ€™ospedale, in codice rosso, Ã¨ stata quindi ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni disperate e in prognosi riservata. Purtroppo i tentativi di salvarle la vita si sono rivelati tutti vani. […]

