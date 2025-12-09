Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia”

Rebecca Mistereggen su X: “L’UE opera come la mafia. La Svezia sta ora versando all’UE 9,19 milioni di € per uscire dalla quota obbligatoria di asilo dell’Unione.
Riflettiamoci un attimo: che tipo di “cooperazione democratica” costringe uno Stato membro a pagare un pizzo solo per evitare che la propria società venga destabilizzata?
Quando un paese deve consegnare denaro per sfuggire a una politica che lo danneggia, la struttura smette di sembrare un’unione e inizia ad assomigliare a una coercizione organizzata.
Chiamiamo l’UE con il suo vero nome: è un’organizzazione mafiosa.
Abolire l’UE.”
The EU operates like the mafia.
Sweden is now paying the EU €9,19 million to buy itself out of the Union’s mandatory asylum quota.
Think about that for a second: What kind of “democratic cooperation” forces a member state to pay protection money just to avoid having its own… pic.twitter.com/Jxi8xFgyOE
— Rebecca Mistereggen (@RMistereggen) December 9, 2025