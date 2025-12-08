Mosca: ‘la UE ascolti Trump e salvi l’Europa’

E’ ora che la Ue ascolti Trump per salvarsi
Lo afferma Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per la cooperazione economica con l’estero e tra i principali negoziatori di Mosca, in merito allo scontro tra Washington e Bruxelles.
“La squadra di Biden – scrive Dmitriev su X – ha gestito completamente Bruxelles, spingendo la Ue sulla strada sbagliata: immigrazione di massa, posizione morbida verso il crimine, declino economico e di civiltÃ ”.
“Ora – aggiunge – all’improvviso i burocrati della Ue ‘non vogliono interferenze dagli Usa’ sotto il Paparino Trump. E’ ora di ascoltare il Paparino e salvare l’Europa’. ANSA