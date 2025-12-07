“Violate le norme UE”, X cancella l’account pubblicitario della Commissione europea

X ha cancellato l’account pubblicitario della Commissione europea dopo aver ricevuto dalla Ce una multa di 120 milioni di euro per violazione delle norme digitali dell’Ue. Lo ha dichiarato il responsabile della strategia (head of product) del social network, Nikita Bier.
“Avete effettuato l’accesso al vostro account pubblicitario inattivo per sfruttare un exploit nel nostro Ad Composer, per pubblicare un link che inganna gli utenti facendogli credere che si tratti di un video e per aumentarne artificialmente la portata”, scrive Bier in risposta al post con cui la Commissione europea ha annunciato la multa contro X.
“Come forse saprete, X ritiene che tutti debbano avere pari voce sulla nostra piattaforma. Tuttavia, sembra che voi riteniate che le regole non debbano applicarsi al vostro account. Il vostro account pubblicitario è stato chiuso“, ha aggiunto. ANSA