L’Ue replica a X: ‘nessun uso scorretto del nostro account’

La Commissione europea replica a X dopo che la piattaforma di Elon Musk ha deciso di chiudere il suo account pubblicitario accusandola di aver pubblicato contenuti in modo scorretto.
BRUXELLES – “La Commissione europea utilizza sempre tutte le piattaforme di social media in buona fede” e si limita a “impiegare gli strumenti messi a disposizione” dalle stesse piattaforme per gli account aziendali, come nel caso dello strumento ‘Post Composer’ su X, afferma un portavoce dell’esecutivo Ue. Bruxelles ricorda inoltre di aver sospeso nell’ottobre 2023 ogni forma di pubblicitÃ o servizio a pagamento su X, evidenziando che lo stop “Ã¨ ancora valido”. (ANSA).
“Violate le norme UE”, X cancella l’account pubblicitario della Commissione europea