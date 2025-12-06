Meloni: “La difesa ha un costo ma produce libertà politica”

Giorgia Meloni non vede “nessuna incrinatura” nei rapporti fra Stati Uniti ed Europa, e ribadisce che se il Vecchio Continente “vuole essere grande deve essere capace di difendersi da solo”. Se in altre cancellerie la nuova strategia di politica estera americana e gli ultimi affondi di Donald Trump hanno creato preoccupazione, la premier dà una lettura decisamente più soft nella sua intervista al Tg di La7.

Il documento strategico pubblicato dalla Casa Bianca, “al di là dei toni assertivi”, contiene dei giudizi sulla politica europea che in parte Meloni spiega di condividere. E indica, aggiunge, “qualcosa che nel dibattito fra Usa e Europa va avanti da molto tempo”, parlando di quello “che alcuni di noi hanno avuto il coraggio di definire molto tempo fa un percorso storico inevitabile”.

Ossia che gli europei devono rimboccarsi le maniche in materia di difesa. “Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c’è un prezzo da pagare – osserva la premier, facendo riferimento al vertice Nato in cui sono state aumentate le spese militari degli Stati -. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un’occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica”.

L’inquilina di Palazzo Chigi conferma la sua sponda a Trump sulle crisi internazionali e minimizza le diverse spinte all’interno del proprio governo sul dossier Ucraina: “La linea è molto chiara dall’inizio, abbiamo sostenuto Kiev per costruire la pace. La pace non si costruisce con le buone intenzioni ma con la deterrenza. La linea del governo deve rimanere la stessa per costruire un percorso verso la pace”.

Non c’è spazio per le allusioni a filo-russi e filo-americani, e quando Mentana cita Matteo Salvini la premier ribadisce che all’interno della sua squadra ascolta tutti. “Noi siamo tutti filo-italiani”, chiarisce, e sostenere il governo di Volodymyr Zelensky è nell’interesse nazionale, perché “rischiamo di pagare un prezzo molto più alto facendo una scelta diversa”.

