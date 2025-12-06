Censis: una violenza sessuale su 10 in Italia Ã¨ commessa a Milano

Nel 2024, a Milano, Ã¨ stata commessa una violenza sessuale su 10 in Italia. Emerge dal rapporto annuale del Censis, pubblicato venerdÃ¬ 5 dicembre

In tutto il 2024 a Milano le violenze sessuali sono state 691, circa il 10% del totale nazionale. Nella capitale un po’ meno: 510. In entrambe le due cittÃ , rispetto al 2019, il dato Ã¨ in netta crescita: +22,3% a Roma, addirittura +67,3% a Milano. Tuttavia fanno ben sperare i primi dati disponibili sul 2025, relativi al primo semestre, con un calo del 20,8% a Milano e del 16,2% a Roma.

Reati in generale e rapine in strada

Milano, nel 2024, Ã¨ al secondo posto in Italia per numero di reati commessi (226.860), seconda solo a Roma, ma Ã¨ prima in rapporto al numero di abitanti, con 69,9 reati ogni 1.000 abitanti. Nel primo semestre del 2025 i reati a Milano diminuiscono dello 0,9%.

Nel capoluogo lombardo assume un numero significativo il dato sulle rapine in strada: 2.624 nel 2024, con un incremento del 32,1% rispetto al 2019, l’anno prima della pandemia Covid. Anche in questo caso, nei primi sei mesi del 2025 si registra una diminuzione (del 18,4%).Milano: violenze sessuali in crescita dal 2019 ma in calo nei primi mesi del 2025

