GB, trans bandite da associazioni femminili e scout

Le associazioni femminili britanniche Girlguiding – la piÃ¹ grande realtÃ giovanile al femminile del Regno Unito, parallela allo scoutismo – e la rete dei Womenâ€™s Institutes hanno annunciato che non accetteranno piÃ¹ ragazze e donne transgender tra i propri membri. La decisione arriva in seguito alla sentenza della Corte Suprema britannica dello scorso aprile, che ha stabilito una definizione legale di “donna” basata esclusivamente sul sesso biologico alla nascita.

Secondo quanto comunicato dalle organizzazioni, da ora in poi potranno aderire solo persone registrate come di sesso femminile al momento della nascita. Una scelta “presa col cuore pesante” e “con profondo rammarico” hanno dichiarato i vertici di Girlguiding, che oggi conta oltre 385mila iscritte tra i 4 e i 18 anni e dai Womenâ€™s Institutes, realtÃ storica impegnata nella promozione del ruolo femminile nella societÃ britannica.

La nuova linea segna una svolta rispetto a una lunga tradizione di inclusivitÃ nei confronti delle persone transgender. Secondo quanto riferito, Girlguiding stava affrontando un’azione legale da parte di un genitore che riteneva non stesse rispettando la legge. L’organizzazione ha spiegato che non ci saranno cambiamenti immediati per le giovani giÃ iscritte e non Ã¨ chiaro quante persone saranno direttamente interessate dalla nuova regola, poichÃ© i dati sull’identitÃ di genere non dovrebbero essere raccolti da Girlguiding.

Non a caso, le reazioni da parte dei gruppi per i diritti trans non si sono fatte attendere. “Ãˆ chiaro che questo Ã¨ il risultato di una manciata di estremisti che impongono le proprie opinioni a organizzazioni che per anni, se non decenni, sono state molto entusiaste nellâ€™includere le persone transgender” ha dichiarato un portavoce di TransActual, criticando duramente lâ€™adeguamento forzato alla nuova interpretazione legale.

Il dibattito resta aperto in un Paese dove il tema dellâ€™identitÃ di genere continua a suscitare scontri politici, sociali e culturali, e dove le conseguenze della sentenza della Corte Suprema potrebbero influenzare a catena molte altre istituzioni e associazioni femminili.

