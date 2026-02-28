Che cosâ€™Ã¨ una Donna. PIAZZA LIBERTAâ€™, puntata di sabato 28 febbraio 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto, PIAZZA LIBERTA'

La fiera dellâ€™assurdo: dover spiegare che cosâ€™Ã¨ una donna!

PIAZZA LIBERTÃ€, puntata di sabato 28 febbraio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Armando Manocchia ed i suoi ospiti, Maria Rachele Ruiu (portavoceÂ  di Pro Vita & Famiglia) e Jacopo Coghe (vice presidente), parlano della campagna di affissione in atto in tutta Italia contro la cancellazione delle donne.

Almeno 12 campagne di affissioni di Pro Vita & Famiglia, negli ultimi anni, sono state oscurate. Una sistematica e ideologica censura alla libertÃ  dâ€™espressione applicata in barba alla Costituzione.

Siamo alla fiera dellâ€™assurdo: dover spiegare che cosâ€™Ã¨ una donna! La campagna di affissioni di Pro Vita & Famiglia Ã¨ partita in tutta Italia per ribadire lâ€™ovvio: â€œDonna [dÃ²nÂ·na] s.f.: da definizione del dizionario: Persona adulta di sesso femminile”.

Una conferenza stampa Ã¨ in programma lunedÃ¬ 2 marzo 2026, alle ore 14 in Senato, presso la Sala Caduti di Nassirya .
I Giornalisti che intendono partecipare potranno accreditarsi scrivendo a: stampa@provitaefamiglia.it entro il primo Marzo 2026.

PIAZZA LIBERTAâ€™ Ã¨ il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione
â–º https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU
Telegram â€“ https://t.me/piazzalibertaufficiale
Facebook â€“ https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/
Rumble â€“ https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Articoli correlati

PIAZZA LIBERTA' Manocchia

Che cos’Ã¨ una Donna. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 28 febbraio 2026

L'infermiera cristiana Jennifer Melle

Gb, torna al lavoro l’infermiera sospesa per aver “sbagliato il genere” di un pedofilo transgender

Il circuito tumorale. PIAZZA LIBERTAâ€™, puntata di martedÃ¬ 24 febbraio 2026

Il circuito tumorale. PIAZZA LIBERTAâ€™, puntata di martedÃ¬ 24 febbraio 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *