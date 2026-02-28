Che cosâ€™Ã¨ una Donna. PIAZZA LIBERTAâ€™, puntata di sabato 28 febbraio 2026

La fiera dellâ€™assurdo: dover spiegare che cosâ€™Ã¨ una donna!
PIAZZA LIBERTÃ€, puntata di sabato 28 febbraio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta
Armando Manocchia ed i suoi ospiti, Maria Rachele Ruiu (portavoceÂ di Pro Vita & Famiglia) e Jacopo Coghe (vice presidente), parlano della campagna di affissione in atto in tutta Italia contro la cancellazione delle donne.
Almeno 12 campagne di affissioni di Pro Vita & Famiglia, negli ultimi anni, sono state oscurate. Una sistematica e ideologica censura alla libertÃ dâ€™espressione applicata in barba alla Costituzione.
Siamo alla fiera dellâ€™assurdo: dover spiegare che cosâ€™Ã¨ una donna! La campagna di affissioni di Pro Vita & Famiglia Ã¨ partita in tutta Italia per ribadire lâ€™ovvio: â€œDonna [dÃ²nÂ·na] s.f.: da definizione del dizionario: Persona adulta di sesso femminile”.
Una conferenza stampa Ã¨ in programma lunedÃ¬ 2 marzo 2026, alle ore 14 in Senato, presso la Sala Caduti di Nassirya .
I Giornalisti che intendono partecipare potranno accreditarsi scrivendo a: stampa@provitaefamiglia.it entro il primo Marzo 2026.
PIAZZA LIBERTAâ€™ Ã¨ il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.
