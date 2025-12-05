Furti di bagagli a Malpensa, arrestati due algerini

Avevano rubato una borsa a una passeggera e uno zainetto a un giovane. Due uomini sono stati rintracciati e arrestati per furto all’aeroporto di Malpensa, da parte dei carabinieri, presso il terminal 1 dello scalo varesino.

Tutto Ã¨ iniziato quando la passeggera, dopo avere subito il furto della sua borsa, che aveva appoggiato sul trolley, si Ã¨ rivolta a un militare che ha avvertito i carabinieri di pattuglia nello scalo. Nel frattempo, un giovane si Ã¨ manifestato per segnalare il furto del suo zainetto, lasciato incustodito sulla valigia, dentro il quale c’era un drone di valore ingente.

Stavano per scappare in treno

Due furti quasi contemporanei, con un modus operandi praticamente identico. I carabinieri si sono messi sulle tracce dei ladri e li hanno individuati vicino a un ascensore, mentre cercavano di dirigersi verso la stazione ferroviaria e allontanarsi verso Milano.

La condanna

Nonostante la breve resistenza sono stati bloccati. Si tratta di un 25enne e un 31enne algerini, il primo con precedenti per furto. Dopo la nottata in camera di sicurezza della caserma, al Tribunale di Busto Arsizio si Ã¨ svolto il processo per direttissima, conclusosi con la convalida dell’arresto e la condanna (i due hanno ammesso le loro responsabilitÃ ). La refurtiva Ã¨ stata quasi del tutto ritrovata (e restituita).

