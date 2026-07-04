Migranti, Baglioni a Lampedusa: “il movimento dei popoli è fenomeno naturale”

“Tredici anni dopo ho il privilegio e l’occasione di essere qui di nuovo a Lampedusa”: è il commento di Claudio Baglioni, ai microfoni del Tgr Rai Sicilia, dopo la messa di Papa Leone XIV. Il cantautore romano, che si sta riprendendo dai postumi di una polmonite interstiziale per cui ha rimandato il suo tour al 2027, è molto legato all’isola siciliana avendo ideato per diversi anni la manifestazione musicale O’ Scià.

“E’ un viaggio significativo – ha aggiunto – Francesco addirittura lo fece come primo viaggio non ufficiale, Leone che ha già viaggiato torna qui. Questa è una terra che ha molti racconti da fare, sia per chi è arrivato ma anche per le tante persone che sono emigrate da qui verso luoghi dove potevano trovare una vita migliore”.

“E’ una questione sempre più difficle da risolvere man mano che le cose vanno avanti, essendo il movimento dei popoli un fenomeno naturale non forzato.

Purtroppo non ci sono stati politici all’altezza, questo ci fa capire che la questione sarà molto difficile, dentro ci sono questioni economiche, non solo politiche”. ANSA