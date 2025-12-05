Censis: Roma prima cittÃ  per numero di reati commessi

Roma Ã¨ al primo posto in Italia per numero di reati commessi (271.779 nel 2024), seguita da Milano (226.860 reati)

Anche in rapporto al numero di residenti, al primo posto c’Ã¨ Milano (con 69,9 reati ogni 1.000 abitanti) e Roma Ã¨ al terzo posto (con 64,3 reati ogni 1.000 abitanti). Ãˆ quanto emerge dal 59Â° rapporto del Censis. Dai dati risulta che perÃ² nel primo semestre del 2025 i reati commessi a Roma si sono ridotti del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e a Milano dello 0,9%.

A gonfiare il dato relativo ai furti nella Capitale sono i borseggi: nel 2024 ne sono stati denunciati 33.468, il 23,8% del totale nazionale, compiuti a un ritmo di 92 al giorno. Preoccupante Ã¨ il dato sulle violenze sessuali – viene evidenziato nel report – che a Milano nel 2024 sono state 691 (circa il 10% del totale nazionale), con un incremento del 67,3% rispetto al 2019, e a Roma 510, in crescita del 22,3%.

