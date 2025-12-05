Arcivescovo Milano: ‘denaro sporco col suo fetore invade la cittÃ ’

ImolaOggiCRONACA, News 2025

Delpini

Nel discorso in occasione del patrono di Sant’Ambrogio l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, fa un’aspra critica del capitalismo individualista

MILANO, 05 DIC –Â  “La cittÃ  diventa appetibile per chi ha molto denaro da riciclare – sottolinea – . Il denaro sporco, con il suo fetore di morte, invade la cittÃ  grazie a persone contagiate dall’indifferenza, dalla paura o dall’aviditÃ  e propizia il diffondersi di virus pericolosi per l’economia della gente onesta”.

“Nella capitale finanziaria, come viene definita Milano, si riconoscono i peccati capitali della finanza, intesa come l’astuzia di far soldi con i soldi – spiega ancora -. Il capitalismo malato Ã¨ a servizio dell’individualismo e ignora la funzione sociale e la responsabilitÃ  morale della finanza”.

“La cittÃ  diventa appetibile per chi ha molto denaro da investire. Nel mondo in guerra, nel mondo ingiusto, nel mondo del lusso incontrollato – conclude – le risorse finanziarie nel sistema creditizio sono impegnate in modo scriteriato per rendere piÃ¹ drammatica l’iniquitÃ  che arricchisce i ricchi e deruba i poveri”. (ANSA)

Migranti, il vescovo di Milano: “Occorre contaminarci”

Articoli correlati

Rapina in negozio a Milano

Rapina in negozio a Milano, titolare accoltellato e sequestrato: arrestato peruviano

polizia e ambulanza Milano

Accoltella connazionale di 19 anni: arrestato egiziano

Milano rapine nella metro

Milano, passeggeri della metro picchiati e rapinati: arrestati 5 egiziani

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *