Modella picchiata e minacciata di morte in treno: rimpatriato gambiano

Ãˆ stato riportato in Gambia il 26enne responsabile della violenta aggressione avvenuta lo scorso 3 novembre su un treno regionale diretto a Milano Porta Garibaldi

La vittima, una modella brasiliana di 29 anni, viaggiava sulla tratta tra le stazioni di Carnate-Usmate e Arcore quando l’uomo l’ha colpita con calci e pugni, accompagnando la violenza con pesanti minacce. “Mi ha detto che mi avrebbe uccisa” aveva raccontato la giovane subito dopo lâ€™accaduto. La situazione sarebbe potuta degenerare ulteriormente se la donna non fosse riuscita a utilizzare lo spray al peperoncino, guadagnando il tempo necessario per mettersi in salvo. Al pronto soccorso le sono state poi refertate lesioni compatibili con le percosse subite.

La fuga mancata e il fermo

Il giorno successivo, l’uomo Ã¨ stato individuato e bloccato dalle forze dell’ordine. Condotto in questura per accertamenti, Ã¨ emerso immediatamente che la sua posizione sul territorio nazionale era irregolare: il permesso di soggiorno risultava scaduto e non rinnovato. Inoltre, il 26enne era giÃ destinatario di un foglio di via obbligatorio di quattro anni emesso dal questore di Palermo. Su disposizione della Procura di Monza e della Questura di Monza e Brianza, il 5 novembre l’uomo Ã¨ stato trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, dove sono state avviate le procedure di identificazione e valutate le misure di espulsione.

L’espulsione con scorta internazionale

Completati gli accertamenti, il 2 dicembre la polizia di Torino ha proceduto al rimpatrio del giovane. L’uomo Ã¨ stato imbarcato su un volo da Milano Malpensa diretto a Banjul, in Gambia accompagnato da una scorta internazionale. Il provvedimento di espulsione Ã¨ stato disposto in considerazione della gravitÃ dell’aggressione, della sua irregolaritÃ sul territorio e dei precedenti provvedimenti amministrativi giÃ emessi nei suoi confronti.

Un caso che riaccende il dibattito sulla sicurezza

L’episodio, aggravato anche dal mancato intervento dei passeggeri presenti a bordo del treno, ha sollevato preoccupazioni sul tema della sicurezza nei trasporti pubblici e sulla gestione delle situazioni di emergenza. La pronta reazione della vittima e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine hanno permesso di identificare rapidamente il responsabile.

