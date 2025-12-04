Inchiesta frode UE, Sannino: “fiducia nella magistratura”

BRUXELLES – Stefano Sannino ha annunciato che si ritirerà anticipatamente dal suo attuale incarico di direttore generale per il Medio Oriente, il Nord Africa e il Golfo, a seguito del suo coinvolgimento nell’indagine su un sospetto uso improprio di fondi Ue. Lo riporta il sito Euractiv.

In un messaggio interno al personale, Sannino ha confermato di essere stato interrogato in relazione a un progetto svolto durante il suo mandato di segretario generale del Seae e ha affermato di non ritenere più “appropriato continuare” il suo ruolo. L’ambasciatore si dice “fiducioso” circa “il lavoro dei magistrati e che tutto verrà chiarito”. Il ritiro avverrà a fine mese per tutelare il lavoro della direzione generale. (ANSA)