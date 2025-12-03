Von der Leyen, il piano per dare 90 miliardi di euro a Kiev

Bruxelles, 3 dic. – La presidente dell’UE Ursula von der Leyen ha presentato a Bruxelles un piano per fornire all’Ucraina 90 miliardi di euro di finanziamenti in due anni, per consentirle di “guidare i negoziati di pace da una posizione di forza”.

Il prestito sarebbe finanziato tramite prestiti dell’Ue o utilizzando i beni russi congelati nell’Unione, opzione promossa dalla Commissione, ma fortemente osteggiata dal Belgio, attore chiave, e su cui anche la Bce ha espresso parere negativo.

