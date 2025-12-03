Violenza sessuale su 17enne, pakistano sarÃ  espulso

VerrÃ espulso dall’Italia un pakistano di 22 anni, denunciato da una 17enne di Padova per violenza sessuale, per averla molestata su un autobus di linea il 15 novembre scorso

PADOVA, 03 DIC – Il Questore di Padova Marco Odorisio ha disposto il collocamento del 22enne al Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), ai fini dell’allontanamento definitivo dal territorio nazionale, dopo aver chiesto ed ottenuto dalla Commissione territoriale il rigetto della richiesta di protezione avanzata dal giovane, per pericolositÃ sociale.Â Il giovane pachistano, richiedente asilo e residente a Padova, era sbarcato a Lampedusa nel 2024.

L’episodio si era verificato alle ore 7.50, quando un equipaggio delle Volanti era stato inviato su segnalazione della giovane studentessa che, a bordo di un autobus di linea urbana, aveva riconosciuto il ragazzo che il giorno prima l’aveva molestata sullo stesso mezzo. Spaventata, era riuscita a scendere dall’autobus alla fermata successiva scappando di corsa. Al termine degli accertamenti, Ã¨ stato attivato il “Codice Rosso”, con il 22enne indagato per violenza sessuale dalla Procura della Repubblica di Padova.

Odorisio, attivata la Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso il Daspo urbano al 22enne pachistano, con il divieto di accesso per due anni alle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Ha poi attivato l’Ufficio Immigrazione per la segnalazione alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che ha rigettato la richiesta del giovane revocando anche le misure di accoglienza. (ANSA).