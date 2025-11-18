Padova, violenza sessuale sul bus: denunciato pakistano

La polizia ha identificato e denunciato un 22enne dopo la segnalazione di una studentessa che, sabato mattina a Padova, lo ha riconosciuto come lâ€™autore di un episodio di molestia sessuale avvenuto il giorno precedente su un autobus urbano.

La giovane, salita su un mezzo di linea mentre percorreva corso Milano, ha chiesto lâ€™intervento del 113 non appena ha visto il ragazzo giÃ incontrato nel tragitto precedente. Gli agenti della Sezione volanti sono intervenuti fermando il giovane, un cittadino pachistano richiedente asilo, per ricostruire la dinamica dei fatti riportati dalla minorenne.

Secondo quanto riferito, la vicenda precedente risale a venerdÃ¬ 14, quando la studentessa era salita sul bus diretta a scuola. Alla fermata successiva era salito il 22enne che si era posizionato alle sue spalle e, dopo averla stretta, lâ€™aveva toccata piÃ¹ volte tentando un approccio non richiesto.Â La ragazza era riuscita a scendere alla prima fermata utile, allontanandosi rapidamente. Sulla base degli accertamenti, il giovane Ã¨ ora indagato dalla Procura di Padova per violenza sessuale.

Il questore ha applicato un Daspo urbano che vieta per due anni lâ€™accesso alle aree interne di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale. Contestualmente, lâ€™Ufficio immigrazione ha avviato la segnalazione alla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini della valutazione dellâ€™istanza presentata dal 22enne. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare lâ€™eventuale collegamento del giovane con altri episodi analoghi di aggressioni a sfondo sessuale registrati in cittÃ .

