Parma, bimbo di un anno morto in asilo nido

Un bimbo di circa un anno è morto in un asilo nido di Parma

Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda.

Il sindaco: “Siamo sconvolti

“Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole”. Sono le parole di Michele Guerra, sindaco di Parma, dopo la notizia della morte di un bimbo di un anno all’asilo nido Brucoverde di Parma. “Ci stringiamo intorno alla famiglia – prosegue il sindaco – in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile.”

tgcom24.mediaset.it

