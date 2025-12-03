In Germania attivato lo scudo antimissile israeliano, accordo da 4 miliardi di euro

In un clima di tensioni crescenti tra l’Europa e la Russia, l’esercito tedesco ha attivato per la prima volta la “freccia israeliana” Arrow 3, il sistema di difesa missilistica progettato per intercettare missili balistici a lungo raggio fuori dall’atmosfera terrestre, fino a una quota di 100 chilometri.

Berlino: “Cosi proteggiamo anche i nostri alleati”

I primi componenti del sistema sono stati attivati nella base aerea di Holzdorf, nella Sassonia-Anhalt, con ulteriori siti previsti in Baviera e nello Schleswig-Holstein. Il ministero della Difesa tedesco ha definito lâ€™attivazione dello scudo “un tassello fondamentale nella riorganizzazione della capacitÃ difensiva tedesca ed europea”.

“Per la prima volta abbiamo la possibilitÃ di allertare tempestivamente e proteggere la nostra popolazione e le nostre infrastrutture dai missili balistici a lungo raggio”, ha affermato il ministro della Difesa, sottolineando come a essere rafforzata sia la difesa aerea della Germania, ma anche quella dei suoi partner.

“Con questa capacitÃ strategica, unica tra i nostri partner europei, assicuriamo il nostro ruolo centrale nel cuore dell’Europa”, ha aggiunto. In questo modo non solo proteggiamo noi stessi, ma anche i nostri alleati. Rafforziamo cosÃ¬ il pilastro europeo della Nato e rispondendo a un obiettivo di pianificazione”, ha rivendicato il ministro tedesco.

L’accordo da 4 miliardi Germania-Israele

Arrow 3 Ã¨ oggetto di un accordo da circa 4 miliardi di euro stipulato tra Israele e la Germania nel 2023, il piÃ¹ grande contratto di esportazione nel settore della difesa nella storia dello Stato ebraico. Il pacchetto comprende lanciatori, intercettori e sistemi radar avanzati.

Il sistema, sviluppato da Israel Aerospace Industries e dall’Organizzazione israeliana per la Difesa missilistica con finanziamenti e tecnologie statunitensi, rappresenta un elemento chiave nella strategia della Germania per migliorare le sue capacitÃ di difesa aerea, ma rappresenta anche un tassello importante come “ombrello” Nato, integrandosi nel sistema europeo Sky Shield.

https://europa.today.it – foto Die Welt