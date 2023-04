La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è in corsa per essere la nuova segretaria della Nato. Lo riferisce il quotidiano inglese The Sun, citando una fonte diplomatica. La presidente potrebbe entrare in carica il prossimo ottobre, quando l’attuale segretario generale, Jesn Stoltenberg, in carica da nove anni, dovrebbe terminare il suo mandato.