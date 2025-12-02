Il prof. Glenn Diesen (scrittore, geoeconomista) scrive su X: “Non dimenticate mai che chiunque sostenesse che il governo di Zelensky fosse corrotto, che l’Ucraina stesse perdendo la guerra, che l’Ucraina avesse avuto un numero di vittime molto piÃ¹ elevato, ecc., veniva diffamato come “putinista”.

I nostri politici e i loro stenografi sui media hanno mentito e diffuso la loro propaganda di guerra con un unico scopo: fomentare il sostegno pubblico alla guerra. Quando la stragrande maggioranza degli ucraini voleva colloqui di pace, i nostri politici si sono rifiutati persino di parlare con Mosca. Quando gli ucraini hanno votato per la pace nel 2019, le nostre “ONG” finanziate dal governo hanno ribaltato l’esito delle elezioni.

Quando Ã¨ diventato evidente che il massimo che potevano sperare era che l’Ucraina perdesse piÃ¹ lentamente (e subisse piÃ¹ vittime), non c’Ã¨ stato alcun dissenso. Sapevano che la Russia considerava la NATO in Ucraina una minaccia esistenziale, eppure hanno rovesciato il governo ucraino, istigato la guerra, sabotato gli accordi di pace e alimentato la guerra, fingendo di “aiutare” l’Ucraina facendo strappare i loro giovani dalle loro case e mandarli in trincea.

Se avessero creduto nella loro propaganda di guerra, non avrebbero censurato e cancellato ogni dissenso.”