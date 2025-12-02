Milano, 14enne accerchiato e rapinato: indagati 5 minorenni egiziani

ImolaOggi CRONACA, News 2025

Polizia MIlano

Hanno accerchiato, strattonato e derubato in strada un ragazzino: lo hanno spaventato e gli hanno portato via gli auricolari e il giubbotto, per poi scappare. La rapina Ã¨ avvenuta nella serata di domenica 30 novembre, poco prima delle 20, in via Raffaello Sanzio.

A chiedere aiuto e a chiamare la polizia dopo essere stata derubata Ã¨ stata la stessa vittima, un ragazzino di 14 anni milanese. Il minorenne ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato da un gruppo di circa 10 giovani che lo hanno derubato. E cosÃ¬ sono iniziate le ricerche per individuare e identificare i responsabili.

I poliziotti della volante, dopo aver effettuato alcuni giri di perlustrazione, hanno notato alcuni giovani che corrispondevano alle descrizioni fornite dalla vittima. Si tratta di cinque ragazzi di origine egiziana, alcuni di seconda generazione: hanno tra i 12 e i 17 anni. Sono stati indagati in stato di libertÃ  per rapina in concorso (il 12enne non Ã¨ imputabile). Gli auricolari rubati sono stati trovati in strada, grazie alla geolocalizzazione, e restituiti alla vittima.

Nello stesso weekend i poliziotti della questura di Milano hanno arrestato per rapina anche alcune ragazzine: hanno derubato un coetaneo e aggredito gli agenti. Una di loro girava con un tirapugni nello zaino.
www.milanotoday.it

Articoli correlati

milano

Province dove si vive meglio, Sole 24 ore: Milano tra le prime 10

questore Bruno Megale

Milano, questore Megale: “80% di furti e rapine Ã¨ commesso da stranieri”

Milano metro

Milano, donna borseggiata in metro: presi due romeni. Uno ha 15 anni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *