Milano, 14enne accerchiato e rapinato: indagati 5 minorenni egiziani

Hanno accerchiato, strattonato e derubato in strada un ragazzino: lo hanno spaventato e gli hanno portato via gli auricolari e il giubbotto, per poi scappare. La rapina Ã¨ avvenuta nella serata di domenica 30 novembre, poco prima delle 20, in via Raffaello Sanzio.

A chiedere aiuto e a chiamare la polizia dopo essere stata derubata Ã¨ stata la stessa vittima, un ragazzino di 14 anni milanese. Il minorenne ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato da un gruppo di circa 10 giovani che lo hanno derubato. E cosÃ¬ sono iniziate le ricerche per individuare e identificare i responsabili.

I poliziotti della volante, dopo aver effettuato alcuni giri di perlustrazione, hanno notato alcuni giovani che corrispondevano alle descrizioni fornite dalla vittima. Si tratta di cinque ragazzi di origine egiziana, alcuni di seconda generazione: hanno tra i 12 e i 17 anni. Sono stati indagati in stato di libertÃ per rapina in concorso (il 12enne non Ã¨ imputabile). Gli auricolari rubati sono stati trovati in strada, grazie alla geolocalizzazione, e restituiti alla vittima.

Nello stesso weekend i poliziotti della questura di Milano hanno arrestato per rapina anche alcune ragazzine: hanno derubato un coetaneo e aggredito gli agenti. Una di loro girava con un tirapugni nello zaino.

