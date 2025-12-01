Ucraina, Meloni: ‘da Zelensky approccio sempre costruttivo’

Meloni e Zelensky

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il punto dopo gli incontri di ieri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina sul percorso di pace in Ucraina”.

Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. La presidente Meloni “ha commentato con gli altri leader, i risultati di questa nuova fase del negoziato, sottolineando l’approccio costruttivo sempre dimostrato dal presidente Zelensky. Ha inoltre ribadito l’importanza della convergenza di vedute tra partner europei e Stati Uniti quale fondamento per il raggiungimento di una pace giusta e duratura”.Â  (askanews)

Zelensky: “non cederemo mai i territori occupati”

