Zelensky: “non cederemo mai i territori occupati”

“L’Ucraina non cederà i territori occupati”

Negli ultimi giorni, il presidente americano Donald Trump ha fatto riferimento a colloqui su “territori e confini” nell’ambito del processo negoziale. Secondo gli Stati Uniti, l’Ucraina deve sostanzialmente rassegnarsi alla cessione dei territori parzialmente occupati dalla Russia. Mosca considera annesse le regioni di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson.

“Non cederemo mai alla Russia i nostri territori occupati. Queste terre appartengono agli ucraini. Quando le riavremo? Probabilmente non subito. Potrebbe essere necessario farlo per via diplomatica”, la posizione di Zelensky. Adnkronos