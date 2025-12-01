Giuli: ‘brutto clima se uno scrittore Ã¨ contestato per un libro’

Giuseppe Culicchia Ã¨ stato contestato nei giorni scorsi per la presentazione del suo libro su Sergio Ramelli

“C’Ã¨ un clima oggettivamente brutto, perchÃ© quando anche il direttore Culicchia viene contestato perchÃ© presenta un suo libro, quando il mio collega e amico Guido Crosetto viene bruciato in effigie da manifestanti, da estremisti di una galassia di centri sociali evidentemente fuori controllo, bisogna rispondere mostrando solidarietÃ da tutto l’arco costituzionale”.

A dirlo, nel corso della sua visita a La Stampa, dopo l’irruzione in redazione di manifestanti della scorsa settimana, Ã¨ il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che incontrerÃ anche il direttore del Circolo dei lettori e delle lettrici, Giuseppe Culicchia, contestato nei giorni scorsi per la presentazione del suo libro su Sergio Ramelli.

“La libertÃ d’espressione, la libertÃ di informazione e tutto ciÃ² che ha a che vedere con l’espressione del libero pensiero deve essere protetta, garantita – ribadisce il ministro – e determinati segnali di intolleranza vanno immediatamente denunciati e isolati. Serve un’autentica vigilanza democratica e per questo siamo qui”.

“Ringrazio il ministro Giuli per la solidarietÃ . Ho scritto della storia di Sergio Ramelli dopo aver scritto quella di mio cugino Walter Alasia, brigatista e di sua mamma Ada, morta di dolore, come il padre di Ramelli. Dato che conosco bene quel dolore, credo profondamente nel dialogo e per questo la stagione della Fondazione si chiama Dialogo aperto, uno spazio pubblico e sempre aperto al confronto libero, sulla complessitÃ di oggi e sulle lacerazioni di un passato che deve essere pacificato”. CosÃ¬ Giuseppe Culicchia, direttore della Fondazione Circolo dei lettori. (ANSA)