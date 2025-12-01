A novembre la maggiore avanzata russa in Ucraina in un anno

KIEV, 01 DIC – La Russia ha compiuto a novembre la piÃ¹ grande avanzata in Ucraina in un anno. Secondo l’analisi dell’Afp dei dati forniti dall’Istituto americano per lo studio della guerra (ISW), che collabora con il Critical Threats Project (CTP), nel mese di novembre l’esercito russo ha compiuto la piÃ¹ grande avanzata sul fronte ucraino da un anno a questa parte.

In un mese, la Russia ha conquistato 701 kmÂ² agli ucraini, la seconda avanzata piÃ¹ importante dopo quella del novembre 2024 (725 kmÂ²), esclusi i primi mesi di guerra nella primavera del 2022, quando la linea del fronte era molto mobile. (ANSA-AFP)

