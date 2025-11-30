Svizzera al voto su servizio militare e tassa di successione per i ricchi

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Svizzera

Gli svizzeri sono chiamati a votare per un referendum che vuole riformare il servizio militare a favore di un servizio civico obbligatorio anche per le donne. Il nuovo sistema rivoluzionerebbe l’attuale servizio militare, che impone ai soli uomini svizzeri di prestare servizio nell’esercito o nella protezione civile.

L’iniziativa, spiegano i promotori, “non abolisce il servizio militare ma estende l’obbligo di prestare servizio verso settori quali la protezione del clima, la sicurezza alimentare e l’assistenza”. Al referendum si vota anche sull’introduzione di una tassa di successione sui grandi patrimoni i cui proventi sarebbero utilizzati per il clima. Dalle urne dovrebbe perÃ² scaturire una doppia bocciatura per le due iniziative popolari.Â  tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Conte M5s

Conte: ‘Crosetto vuole mandare i nostri giovani in guerra’

Crosetto

Leva obbligatoria, Crosetto: ‘porterÃ² ddl in Cdm e Parlamento’

Macron

Macron: servizio militare volontario da estate 2026 contro la “minaccia russa”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *