La Casa Bianca pubblica sul suo sito la “lista nera” dei media

Nuovo attacco di Donald Trump alla stampa. Sul sito della Casa Bianca è, infatti, comparsa in questi giorni una lista dei giornalisti e dei media che, a dire dell’amministrazione, pubblicano “fake news”. In cima alla nuova pagina si legge: “Fuorviante. Di parte. Smascherato” e sotto sono elencati i “trasgressori della settimana”.

Nella sezione c’è anche una “Offender Hall of Shame”, letteralmente una “galleria della vergogna”, che include il Washington Post, Cbs News, Cnn e Msnbc.

Sul sito ci sono anche degli articoli che si possono consultare con i nomi dei giornalisti che li hanno scritti. Ogni pezzo è classificato con etichette con su scritto “di parte”, “negligenza” o “follia di sinistra”. Oltre ai “colpevoli della settimana” sono citati l’Associated Press, il New York Times, il Wall Street Journal, Politico e Axios nella lunga lista di testate accusate di disinformazione. tgcom24.mediaset.it