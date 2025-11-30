Ambulanza arriva dopo mezz’ora, 57enne muore tra le braccia figlio

LAMEZIA TERMEV – Colpito presumibilmente da infarto, un uomo di 57 anni Ã¨ morto tra le braccia del figlio quindicenne mentre erano in attesa dell’ambulanza del 118, che perÃ² Ã© arrivata dopo mezz’ora e, peraltro, senza medico a bordo. Ã‰ accaduto ieri sera a Lamezia Terme. Il fatto Ã© stato denunciato da Saverio Ferrari, delegato provinciale di Catanzaro del Sindacato medici italiani ed anche lui sanitario del 118 in servizio nell’ospedale di Soveria Mannelli, un centro poco distante da Lamezia.
Durante l’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i sanitari del 118 che avevano risposto alla telefonata del quindicenne hanno fornito indicazioni al giovane sulle manovre cardiache da attuare per prestare soccorso al padre. Manovre, perÃ², rivelatesi inutili perchÃ© nel frattempo l’uomo Ã© deceduto.
“Quanto Ã© accaduto – ha affermato Ferrari – Ã© la dimostrazione di una situazione sempre piÃ¹ drammatica che impone una seria e concreta riflessione. Rivolgo un appello, in particolare, al presidente della Regione, Occhiuto, affinchÃ© intervenga per evitare che avvengano fatti del genere, perchÃ© cosÃ¬ non si puÃ² piÃ¹ andare avanti”. (ANSA)