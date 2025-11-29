Zelensky nomina Umerov capo della delegazione per i negoziati di pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Rustem Umerov a capo della delegazione ucraina per i negoziati di pace, in sostituzione di Andriy Yermak che si Ã¨ dimesso, travolto dallo scandalo corruzione che sta interessando il Paese.

Lo riferiscono i media ucraini. Segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina, Umerov ha ricoperto in passato il ruolo di ministro della Difesa del governo di Kiev.Â ADNKRONOS

Zelensky scrive su X: “Il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina e capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, Ã¨ giÃ in viaggio verso gli Stati Uniti con la sua squadra. Rustem ha presentato oggi un rapporto, il cui compito Ã¨ chiaro: elaborare rapidamente e in modo sostanziale le misure necessarie per porre fine alla guerra. L’Ucraina continua a collaborare con gli Stati Uniti nel modo piÃ¹ costruttivo possibile e ci aspettiamo che i risultati degli incontri di Ginevra vengano ora elaborati negli Stati Uniti. Attendo con interesse il rapporto della nostra delegazione al termine dei lavori di domenica. L’Ucraina sta lavorando per una pace dignitosa. Gloria all’Ucraina!”