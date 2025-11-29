Saronno, medico trovato morto nel suo studio

Non sono ancora nitidi i contorni della morte di Giuseppe Giuliani, 60 anni, il medico trovato senza vita nel suo studio di via Vecchia per Solaro a Saronno nel pomeriggio di giovedÃ¬ 27 novembre. Per chiarire quanto accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Saronno, delegati dalla procura di Varese.
Sul corpo del professionista Ã¨ stata disposta lâ€™autopsia, che verrÃ effettuata presso lâ€™Istituto di medicina legale di Pavia. Lâ€™obiettivo Ã¨ stabilire la causa del decesso. Al momento, infatti, non Ã¨ chiaro se la morte sia stata provocata da un malore o da altre circostanze. Sul corpo, secondo quanto trapelato, non sono stati trovati segni evidenti di violenza.
Chi era Giuseppe Giuliani
Giuliani, originario di Locorotondo, in provincia di Bari, da anni viveva a Garbagnate Milanese, nellâ€™hinterland nord-ovest di Milano. Dal 2011 ricopriva lâ€™incarico di direttore della struttura complessa del servizio di medicina di laboratorio dellâ€™Asst Rhodense. Attualmente era anche direttore del Dipartimento di medicina dei servizi diagnostici e terapeutici della stessa Asst.
www.milanotoday.it – foto FB