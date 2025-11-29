L’Agenzia delle Entrate lancia iniziativa di solidarietÃ 

Oltre 50 eventi in tutta Italia “per donare un sorriso, portare un aiuto concreto, raccogliere fondi per chi Ã¨ piÃ¹ fragile”

ROMA, 29 NOV – Da lunedÃ¬ prossimo, 1 dicembre, parte il “Natale solidale dell’Agenzia delle Entrate: da nord a sud, i colleghi saranno protagonisti di raccolte di generi di prima necessitÃ , cene solidali, concerti di beneficenza e altre iniziative per aiutare con gesti concreti coloro che sono in difficoltÃ . Lo si apprende da una nota dell’Agenzia.

“Le iniziative scandiranno tutto il mese di dicembre. In Sicilia, per esempio, i dipendenti potranno acquistare un’arancina e lasciarne un’altra ‘in sospeso’ con un’offerta libera presso la mensa della Direzione regionale: il ricavato andrÃ  a favore di un’associazione che si occupa di persone senza fissa dimora.

In Veneto, i colleghi saranno coinvolti nella donazione di sangue e midollo osseo a favore di pazienti con gravi patologie. In Basilicata, invece, i “generosi del cartellino” raccoglieranno alimenti a lunga conservazione destinati a famiglie bisognose.

Nel Lazio, i dipendenti saranno impegnati nella vendita di un calendario a sostegno dei reparti pediatrici di onco-ematologia. Il ‘calendario della solidarietÃ ’ Ã¨ parte di ‘InnovAgenzia’ il nuovo progetto con cui l’Agenzia delle Entrate intende mettere a fattor comune le migliori iniziative di carattere sociale, ambientale, educativo e sportivo nate nei propri uffici di tutta Italia. Si tratta di un patrimonio importante per la collettivitÃ  e in quanto tale sarÃ  valorizzato attraverso un’identitÃ  grafica specifica che coniughi lo spirito di appartenenza all’Agenzia con la volontÃ  di essere portatori di innovazione e valori condivisi.

L’idea alla base Ã¨ che l’apporto che le istituzioni danno alla collettivitÃ  cresce anche grazie all’impegno spontaneo delle persone che le compongono, con un connubio virtuoso fatto di professionalitÃ  e di partecipazione”. (ANSA)

