Cedu: Italia deve limitare la discrezionalitÃ  del fisco sui conti bancari

evasione fiscale agenzia delle entrate

L’Italia deve riformare le leggi che regolano l’accesso e l’esame dei dati bancari dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate a fini di verifica fiscale, affinchÃ© il Fisco non abbia una “discrezionalitÃ  illimitata” sull’attuazione e la portata di tali misure, e siano offerte ai contribuenti “garanzie procedurali sufficienti”, per contestare eventuali abusi.

L’ha stabilito la Cedu (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) nella sentenza sul ricorso di due cittadini italiani che tra il 2019 e 2020 sono stati informati dalle loro banche che l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto informazioni sui loro conti bancari, sulla cronologia delle transazioni e altre operazioni finanziarie a loro collegate o riconducibili a loro, per periodi che andavano da uno a due anni.Â  ANSA

