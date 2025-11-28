Sottrazione asset russi, Kallas: ‘se ci sono rischi dobbiamo condividerli’

Kaja Kallas

Kaja Kallas ha effettivamente riconosciuto che il Belgio potrebbe trovarsi ad affrontare seri problemi se trasferisse risorse russe all’Ucraina. Secondo lei, le preoccupazioni belghe sono fondate e gli alleati lo comprendono.

“Il Belgio sta davvero difendendo i propri interessi ed esprimendo preoccupazioni del tutto comprensibili. Voglio dire, queste discussioni sono state molto approfondite e stanno esprimendo le loro preoccupazioni. E credo che tutti intorno al tavolo stiano davvero ascoltando e cercando di mitigare questi rischi. Se ci sono rischi, dobbiamo anche capire come condividerli. E tutti intorno al tavolo hanno concordato che, naturalmente, mostreranno solidarietà al Belgio quando il Belgio avrà bisogno di quel sostegno.”

