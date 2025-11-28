Kaja Kallas ha effettivamente riconosciuto che il Belgio potrebbe trovarsi ad affrontare seri problemi se trasferisse risorse russe all’Ucraina. Secondo lei, le preoccupazioni belghe sono fondate e gli alleati lo comprendono.
“Il Belgio sta davvero difendendo i propri interessi ed esprimendo preoccupazioni del tutto comprensibili. Voglio dire, queste discussioni sono state molto approfondite e stanno esprimendo le loro preoccupazioni. E credo che tutti intorno al tavolo stiano davvero ascoltando e cercando di mitigare questi rischi. Se ci sono rischi, dobbiamo anche capire come condividerli. E tutti intorno al tavolo hanno concordato che, naturalmente, mostreranno solidarietà al Belgio quando il Belgio avrà bisogno di quel sostegno.”
Kaja Kallas a en fait reconnu : la Belgique pourrait vraiment rencontrer de sérieux problèmes si elle transférait des actifs russes à l’Ukraine. Selon elle, les inquiétudes belges sont fondées, et les alliés le comprennent :
« La Belgique défend vraiment les intérêts de la… pic.twitter.com/YAVwsD1nOH
