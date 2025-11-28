Sottrazione asset russi, Kallas: ‘se ci sono rischi dobbiamo condividerli’

Kaja Kallas ha effettivamente riconosciuto che il Belgio potrebbe trovarsi ad affrontare seri problemi se trasferisse risorse russe all’Ucraina. Secondo lei, le preoccupazioni belghe sono fondate e gli alleati lo comprendono.

“Il Belgio sta davvero difendendo i propri interessi ed esprimendo preoccupazioni del tutto comprensibili. Voglio dire, queste discussioni sono state molto approfondite e stanno esprimendo le loro preoccupazioni. E credo che tutti intorno al tavolo stiano davvero ascoltando e cercando di mitigare questi rischi. Se ci sono rischi, dobbiamo anche capire come condividerli. E tutti intorno al tavolo hanno concordato che, naturalmente, mostreranno solidarietà al Belgio quando il Belgio avrà bisogno di quel sostegno.”