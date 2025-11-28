Milano, donna borseggiata in metro: presi due romeni. Uno ha 15 anni

Prima il furto, poi le manette. Un ragazzino di 15 anni e un 21enne sono stati arrestati dalla polizia locale dopo aver rubato il portafogli a una donna di 50 anni nella stazione della metro di Lotto (sulla M1, la “rossa”) nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre. I due, entrambi cittadini romeni, hanno messo a segno il furto insieme a un terzo complice che però è riuscito a scappare.

Tutto è successo all’improvviso: il trio si è avvicinato alla passeggera e, senza che se ne accorgesse, le hanno rubato il portafogli. Il fatto è stato notato dagli agenti della Locale presenti in stazione che sono intervenuti bloccando il 15enne e il 21enne. Entrambi devono rispondere di furto pluriaggravato in concorso. La refurtiva, invece, è stata restituita alla legittima proprietaria.

