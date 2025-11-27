Schlein: ‘sciogliere le organizzazioni neofasciste, sono anche maschiocentriche’

Roma, 27 nov. – “Non mi stupisce che abbiano cercato di fermare la pubblicazione del libro di Berizzi… Non dovremmo aver bisogno di altre prove la Costituzione parla chiaro: le organizzazioni neofasciste vanno sciolte. Sono state troppo a lungo sottovalutate, anche dalla nostra parte. Io l’ho sempre chiesto e le notizie che sono raccolte nel libro di Berizzi chiamano in causa anche la legge Anselmi: i finanziatori occulti.

Io sono molto preoccupata perchÃ© il libro fa emergere come la violenza interna sia prassi in queste organizzazioni” (iÂ centri sociali e complici di sinistra, invece, che mettono a ferro e fuoco le cittÃ , sono miti come agnellini, ndr) come che sono anche “maschiliste e maschiocentriche”.

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la presentazione del libro di Paolo Berizzi, ‘Il libro segreto di Casapound’.”E c’Ã¨ anche il tentativo di riscrivere la storia e noi non lo consentiremo. La riflessione che mi fa fare il libro di Berizzi Ã¨ quello della battaglia politica e culturale. C’Ã¨ stata una saldatura tra queste destre estreme e le big tech” basta pensare a Elon Musk.Â (askanews)