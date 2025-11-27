Leva obbligatoria, Crosetto: ‘porterÃ² ddl in Cdm e Parlamento’

ROMA, 27 NOV – “Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Se lo deciderÃ il Parlamento sÃ¬. Io penso di proporre, prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerÃ soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole”.

CosÃ¬ il ministro della Difesa Guido Crosetto al Tg3. (ANSA)