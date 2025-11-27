Eurodeputata Christine Anderson: “von der Leyen è la più corrotta che ci sia”

Camus scrive su X: “L’eurodeputata tedesca Christine Anderson si è presentata nel cuore di Bruxelles e ha fatto una promessa che sta scuotendo l’intero Parlamento europeo. Ha promesso di rivelare cosa è realmente successo con i contratti da 35 miliardi di vaccini mRNA di Pfizer di Ursula von der Leyen e con i messaggi di testo cancellati con l’amministratore delegato di Pfizer.

Per due volte raccolse abbastanza firme per costituire un comitato d’inchiesta completo.

Per ben due volte l’establishment l’ha ucciso in segreto, a porte chiuse, nella Conferenza dei Presidenti, senza alcuna traccia pubblica di chi avesse votato per nascondere la verità.

Ora ha finito di chiedere gentilmente.

Insieme all’eurodeputata olandese Marijke Ehlers (PVV – partito di Geert Wilders) e all’eurodeputato svedese Charlie Weimers (Democratici svedesi), Christine Anderson ha formalmente citato in giudizio il Parlamento europeo presso la Corte europea per ANNULLARE la decisione segreta e imporre una votazione plenaria pubblica.

Le sue parole:

“Ursula von der Leyen è la più corrotta che ci sia.”

L’azione legale è in corso.

La lotta per la trasparenza si è ufficialmente spostata dai corridoi di Bruxelles alle aule di tribunale.”

Ecco il suo messaggio completo registrato all’interno del Parlamento europeo.