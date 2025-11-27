Eurodeputata Christine Anderson: “von der Leyen è la più corrotta che ci sia”

Camus scrive su X: “L’eurodeputata tedesca Christine Anderson si è presentata nel cuore di Bruxelles e ha fatto una promessa che sta scuotendo l’intero Parlamento europeo. Ha promesso di rivelare cosa è realmente successo con i contratti da 35 miliardi di vaccini mRNA di Pfizer di Ursula von der Leyen e con i messaggi di testo cancellati con l’amministratore delegato di Pfizer.
Per due volte raccolse abbastanza firme per costituire un comitato d’inchiesta completo.
Per ben due volte l’establishment l’ha ucciso in segreto, a porte chiuse, nella Conferenza dei Presidenti, senza alcuna traccia pubblica di chi avesse votato per nascondere la verità.
Ora ha finito di chiedere gentilmente.
Insieme all’eurodeputata olandese Marijke Ehlers (PVV – partito di Geert Wilders) e all’eurodeputato svedese Charlie Weimers (Democratici svedesi), Christine Anderson ha formalmente citato in giudizio il Parlamento europeo presso la Corte europea per ANNULLARE la decisione segreta e imporre una votazione plenaria pubblica.
Le sue parole:
“Ursula von der Leyen è la più corrotta che ci sia.”
L’azione legale è in corso.
La lotta per la trasparenza si è ufficialmente spostata dai corridoi di Bruxelles alle aule di tribunale.”
Ecco il suo messaggio completo registrato all’interno del Parlamento europeo.
German MEP Christine Anderson stood in the heart of Brussels and dropped a promise that is shaking the entire European Parliament.
She vowed to expose what really happened with Ursula von der Leyen’s €35 billion Pfizer mRNA contracts and those deleted text messages with… pic.twitter.com/m36zOsmsXk
— Camus (@newstart_2024) November 26, 2025