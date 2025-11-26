Von der Leyen, ‘uso degli asset russi centrale nei negoziati’

BRUXELLES – Il continuo sostegno all’Ucraina e “l’aumento della pressione” sulla Russia sono stati sottolineati da Ursula von der Leyen nel corso della videocall dei Volenterosi. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione accogliendo con favore la presenza di Marco Rubio alla riunione. “Abbiamo bisogno di una forte cooperazione transatlantica. PerchÃ© funziona”, ha affermato von der Leyen rimarcando che “un punto centrale dei negoziati Ã¨ la questione del finanziamento dell’Ucraina, compreso l’utilizzo dei beni sovrani russi immobilizzati”.

Sulla cooperazione tra Europa e Usa, Von der Leyen ha fatto riferimento “all’impatto significativo delle nostre ondate coordinate e successive di sanzioni contro l’economia russa. Stanno riducendo le risorse di cui la Russia dispone per condurre la sua guerra di aggressione. E poichÃ© la pressione rimane l’unico linguaggio a cui la Russia risponde, continueremo ad aumentarla fino a quando non ci sarÃ una reale volontÃ di impegnarsi su un percorso credibile verso la pace”. (ANSA)