Socialisti UE: “inaccettabile che Von der Leyen giustifichi attacco all’Iran”

“E’ inaccettabile, Signora Von der Leyen, che lei abbia giustificato l’attacco contro l’Iran dicendo che ‘non dovremmo piangere per il regime iraniano'”. Lo ha detto la leader dei Socialisti Ue, Iratxe Garcia Perez, parlando in Aula a Strasburgo. “Ha ragione su una cosa: nessun democratico piange per la dittatura degli ayatollah. Un regime che ha brutalmente represso il suo popolo, soprattutto le donne, e che ha destabilizzato l’intera regione per decenni. Ma una cosa è non piangere per il regime, un’altra è rimanere in silenzio di fronte alla morte di innocenti”, ha aggiunto Garcia Perez.

Von der Leyen: “Nessuna lacrima per regime Khamenei”

“Non si dovrebbero versare lacrime per un simile regime. Molti iraniani hanno celebrato la caduta di Khamenei. Sperano che questo momento possa aprire la strada verso un Iran libero. Questo e’ cio’ che il popolo iraniano merita: liberta’, dignita’ e il diritto di decidere del proprio futuro”.

Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta nel dibattito congiunto sul prossimo vertice Ue e sull’intervento militare di Usa e Israele in Iran alla plenaria di Strasburgo.

